سمحت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية باستخدام لقاحها ضد فيروس كورونا في جهود منظمة الصحة العالمية لتطوير لقاحات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي، وهذا من شأنه تعزيز الانتاج والوصول للدول الفقيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيترو تربلانش، المدير الاداري لشركة افريجين لعلوم الاحياء واللقاحات في جنوب أفريقيا القول ، إن الشركة ، التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية ، استخدمت لقاح موديرنا في دراسات مقارنة على الفئران لاختبار فعالية لقاحاتها.

وقد تباطأ الطلب على لقاحات كورونا في أنحاء العالم، حيث تسببت المتحورات الأحدث في الاصابة بأعراض أقل حدة، مع ذلك الكثير من الأشخاص في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل مثل جنوب أفريقيا لم يحصلوا بعد على اللقاح، وبذلك هم معرضون بصورة أكبر للاصابة بكورونا.

وبمساعدة موديرنا، تسعى شركة افرجين لتطوير لقاح يتم تصنيعه في ما لايقل عن 15 منشأة إنتاج حول العالم برعاية مركز نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي التابع لمنظمة الصحة العالمية في كيب تاون.