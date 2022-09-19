ذكرت صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية أن نادي ليفربول سوف يبدأ التفاوض مع أربعة نجوم في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل حيث يتطلع إلى استغلال السوق الأوروبية في الأشهر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- أنه بعدما خسر ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني، بعد ست سنوات مذهلة في آنفيلد، بجانب ديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو، تم تكليف المدير الفني يورجن كلوب بإعادة بناء خط هجومه.

وأضافت أنه تم تكليف داروين نونيز الذي تم توقيعه مقابل 64 مليون جنيه استرليني من العملاق البرتغالي بنفيكا، بملء فراغ ماني الذي انتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

وأجبرت سلسلة من الإصابات على لاعبي خط الوسط الرئيسيين، ليفربول على التوقيع المتأخر مع آرثر ميلو على سبيل الإعارة لمدة موسم من يوفنتوس ولكن هناك شعور بضرورة إجراء المزيد من الإضافات في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه في الصيف المقبل، سينتهي عقد الكثير من اللاعبين في اللعبة الأوروبية في 1 يوليو 2023، وهذا يعني أن الأندية البعيدة عن الدوري المحلي ستكون قادرة على الدخول في مفاوضات مع الأندية ووكلائهم اعتبارًا من 1 يناير فصاعدًا.

واقترحت الصحيفة، مجموعة مختارة من اللاعبين الذين يمكن أن يتأقلموا مع ملعب آنفيلد وهم توماس ليمار جناح أتليتكو ​​مدريد والذي دخل في الـ 12 شهرا الأخيرة من عقده، وبحسب ما ورد تعثرت المحادثات حول صفقة جديدة في العاصمة الإسبانية.

والصفقة الثانية هو ممفيس ديباي مهاجم برشلونة هو لاعب آخر ارتبط باستمرار بالانتقال وقادر على العمل في معظم المراكز الأمامية ولا يزال يبلغ من العمر 28 عامًا فقط.

والصفقة الثالثة كونراد لايمر وربما يكون الاسم الأكثر واقعية في القائمة بسبب روابط ليفربول الأخيرة مع انتقال لاعب خط وسط هذا الصيف.

واللاعب الرابع هو ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد.