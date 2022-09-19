تريد شركة "تسلا" مضاعفة مبيعات السيارات، في ألمانيا إلى 80 ألفا هذا العام، طبقا لما ذكرته صحيفة "أوتوموبيل فوتشه" الأسبوعية الألمانية وذلك نقلا عن أحد المديرين المحليين.

وأضافت الصحيفة أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية باعت 39 ألفا و714 وحدة في أكبر اقتصاد في أوروبا في عام 2021، وستواصل استهداف المضاعفة السنوية للشحنات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء وتابع تقريرالصحيفة أن الشركة باعت 24 ألفا و734 مركبة في ألمانيا، في العام الذي ينتهي في آب/أغسطس الماضي، وستسعى لجذب المزيد من العملاء، بافتتاح متاجر وتحسين عروض الخدمة.

ولم يرد متحدث باسم تسلا على طلب للتعليق.