اضطرت مستشفيات المقاطعات في جنوب شرق إستونيا إلى تأجيل عمليات التطوير والاستثمارات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والزيادة العامة في أسعار معظم المتطلبات، والذي قد يؤثر على قدرتها على تقديم مساعدة طبية عالية الجودة.

وأوضحت شبكة (إيه أر أر) الإستونية أنه نظرًا لأن المستشفيات لا تستطيع تقليل استهلاكها للطاقة، إما عن طريق خفض درجة حرارة الغرفة أو جعل الناس يعملون من المنزل، فإن مستشفيات المقاطعات ليس لديها خيار سوى دفع فواتير الطاقة الضخمة الخاصة بها باستخدام الاحتياطيات التي كانت ستذهب لولا ذلك نحو خدمات جديدة أو معدات طبية.