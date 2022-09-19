ضخت أوزبكستان 65ر34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حسبما أفادت لجنة الإحصاء الحكومية في بيان على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن البيان أن إنتاج المكثفات تراجع بنسبة 7ر2% في تلك الفترة على أساس سنوي، ليصل إلى 8ر864 ألف طن، بينما لم يطرأ تغيير على إنتاج النفط، حيث بلغ 4ر519 ألف طن.

كما بلغ إنتاج أوزبكستان من الفحم 42ر3 مليون طن خلال الفترة المذكورة، مرتفعا بنسبة 4ر7% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد حجم الناتج الصناعي في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى آب/ أغسطس بنسبة 5ر5% على أساس سنوي.