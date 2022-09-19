أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر، استمرار تكثيف إجراءات مكافحة جرائم تهريب البشر، مشيرا إلى أن الإجراءات الحازمة ضد مهربي البشر والهجرة غير الشرعية تعني حماية الحياة البشرية.

وقال وزير الداخلية - في تصريح اليوم /الاثنين/،عقب إصابة 16 شخصا في حادث تهريب في ولاية بورجنلاند - إن قاعدة بيانات المهربين الخاصة بالمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية رصدت اعتقال 391 مهربًا في النمسا منذ بداية العام الجاري.. لافتا إلى أن هناك زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق (حوالي 250 في العام السابق في نفس الفترة)، وعزا هذه النجاحات إلى العمل المنظم من قبل الشرطة الجنائية على جميع المستويات من مراقبة الحدود إلى التحليل الاستراتيجي.

وذكر الوزير أنه،بالإضافة إلى التدابير المحلية المكثفة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص، فهناك أيضًا عدد من الأساليب الدولية التي تنتهجها النمسا ومنها التبادل المستمر للمعلومات والخبرات مع سلطات الشرطة في الخارج بما في ذلك دول البلقان والمجر.