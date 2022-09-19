رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين من توقعاتها بالنسبة لمعدل التضخم العام الجاري في كوريا الجنوبية إلى 2ر5 % في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ورفعت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي هذا العام إلى 8ر2% في ظل قوة الصادرات و " الادارة الماهرة" لجائحة كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا للتقرير الذي يصدر كل عامين بشأن الاقتصاد الكوري، رفعت المنظمة من توقعاتها لمعدل التضخم بواقع 4ر0 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها في حزيران/يونيو الماضي بأن يبلغ 8ر4%.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت في آب/أغسطس بنسبة 7ر5% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وتوقعت الحكومة أن يبلغ معدل التضخم ذروته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما رفعت المنظمة، ومقرها باريس، من توقعاتها للتضخم في كوريا الجنوبية العام المقبل بواقع 1ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 9ر3 %.

وبالنسبة للتوقعات المتعلقة بالنمو، رفعت المنظمة من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي للعام الجاري إلى 8ر2% مقارنة بتوقعاتها السابقة بنموه بنسبة 7ر2%، في حين خفضت توقعات النمو للعام المقبل من 5ر2% إلى 2ر2%.