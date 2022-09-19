بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر خاصة أن وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون فهد الشريعان أصدر قرارا بشأن تعديل المادة (6) من لائحة تنظيم العمل التعاوني تضمن استبدال نص المادة (6) من القرار الوزاري رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني 2022 بالنص التالي:



يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة أو أي من لجانه المنبثقة أن تتخذ أثناء انعقاد الاجتماع، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويمكن اتخاذ قرارات التمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.



كما تضمن القرار أنه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.