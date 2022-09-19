حنان عبدالمعبود



من أجل العمل على تجنب إهدار المال العام، وتقليل فترة الانتظار للعديد من المرضى في الولايات المتحدة الأميركية، خاطب رئيس المكتب الصحي في واشنطن د.فيصل عبدالله صالح، وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية بالتكليف د. يعقوب التمار لإرسال قائمة مقترحة من المكتب الصحي، لتعميمها على جميع اللجان التخصصية، وإرسالها مع جميع ملفات المرضى المبتعثين للولايات المتحدة، وتتضمن تفاصيل الاستشاري المعالج في الكويت، ووسائل التواصل مباشرة، مع ضرورة توثيق الموانع التي قد تؤخر إجراء العمليات الجراحية في الولايات المتحدة، مما يسهم في توفير المال العام.



وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن هذه الخطوة جاءت بناء على الشروط الصارمة التي تضعها المستشفيات الأميركية، حفاظا على سلامة المرضى، خاصة المقبلين على العمليات الجراحية، حيث تشترط التزام المريض بشروط معينة قبل إجراء الجراحة ولمدة طويلة، كطلب كتلة جسم معينة، والامتناع عن التدخين لفترة لا تقل عن 3 اشهر، قبل العملية الجراحية، مما قد يؤخر العمليات الجراحية للعديد من المرضى، بعد اكتشاف استمرارهم بالتدخين، أو عدم مناسبة وزنهم ما قبل العملية.



كما يسهم التواصل بين الطبيب المعالج في الكويت، والفريق المستقبل للحالة، في الولايات المتحدة، بتحديد احتياجات المريض بدقة، كما يسهم بسرعة نقل المريض إلى الكويت بعد انتهاء علاجه، مما سيعمل على تجنب إهدار المال العام، وتقليل فترة الانتظار للعديد من المرضى في الولايات المتحدة.



