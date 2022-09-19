إعادة النظر في القرارات الوزارية الأخيرة الخاصة بالآليات التنظيمية لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة



استكمالا للقاءاته الدورية مع مختلف المعنيين بالشأن الصحي، التقى اليوم معالي وزير الصحة أ. د. خالد السعيد بالسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الصيدلية الكويتية، وتخلل اللقاء طرح العديد من القضايا الخاصة بالآليات التنظيمية لمهنة الصيدلة، وسبل الارتقاء فيها، وتطويرها، ودعم حقوق الصيادلة، وإعادة النظر في القرارات الوزارية الأخيرة، الخاصة بالآليات التنظيمية لتراخيص مزاولة مهنة الصيدلة.

وفي هذا الإطار، أشار معالى الوزير إلى التوجه بشأن إدراج تخصص الصيدلة ضمن برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية، ومنح فرص أكبر لابتعاث الكفاءات الوطنية من الصيادلة لاستكمال دارستهم، مؤكدا بأن هذا الأمر يسري على فتح المجال لإدراج التخصصات الطبية المساندة والمعاونة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعليم و التدريب المستمر لمنتسبي مهنة الصيدلة، للارتقاء بمستوى الآداء العلمي والمهني.

وفي سياق آخر، تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التوجه بشأن إنشاء هيئة مستقلة للدواء والغذاء لتواكب التطورات العالمية، ويتم تطعيمها بصيادلة متخصصين، مما يعزز من الفرص الوظيفية النوعية للصيادلة، مؤكدا دعم الوزارة لكل ما من شأنه تعزيز الأمن الدوائي والغذائي في البلاد، وضمن رؤية متكاملة لإصلاح قطاع الأدوية.