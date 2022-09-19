أفرجت حركة طالبان امس عن جندي أميركي سابق كان معتقلا في أفغانستان منذ العام 2020 مقابل تسليمها حليفا مهما للحركة أمضى 17 عاما في سجون الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالهيروين، خلال مفاوضات قال عنها الرئيس الاميركي جو بايدن انها تطلبت قرارات صعبة.



واضاف بايدن تعليقا على العملية ان إطلاق حركة طالبان لسراح مارك فريريكس تتويج لأعوام من العمل.



من جهته، قال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول «بعد مفاوضات طويلة، سلم المواطن الأميركي مارك فريريكس إلى بعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا بدورها (بشير نورزاي) في مطار كابول».



وأضاف «تغمرنا السعادة لأننا شهدنا في مطار كابول الدولي في العاصمة الأفغانية المراسم الرائعة لعودة أحد مواطنينا». وأشار متقي إلى أن عودة نورزاي تشكل بداية «فصل جديد» في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة.



وحظي نورزاي باستقبال الأبطال من حكومة «إمارة أفغانستان الإسلامية». وأظهرت صور استقباله بأكاليل الزهور من قبل جنود ملثمين تابعين لطالبان. وصرح نورزاي للصحافيين «لو أن إمارة أفغانستان الإسلامية لم تظهر تصميمها القوي، لما كنت هنا اليوم».



وتابع «إطلاق سراحي مقابل أميركي سيكون مصدر سلام بين أفغانستان والأميركيين».



وأفاد المحلل الأمني الأفغاني حكمت الله حكمت بأن الإفراج عن نورزاي مثل «إنجازا مهما» لحكام كابول الجدد. وقال بحسب «فرانس برس»، «بإمكان طالبان أن تقول لجنودها والأفغان إن بإمكانها إعادة الأشخاص المحتجزين من قبل جهات معارضة» لها.



بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن بلاده أكدت إخلاء سبيل المهندس الأميركي مارك فريريكس مقابل إفراجها عن حاج بشير نورزاي.



وأوضح المسؤول أن الرئيس جو بايدن منح نورزاي عفوا بعدما احتجزته الحكومة الأميركية لمدة 17 عاما.



وكان مارك فريريكس يعمل مهندسا مدنيا بمشاريع بناء في أفغانستان عندما «أخذ رهينة»، وفق ما ذكرت واشنطن في وقت سابق.