أقيم في كنيسة القديس جورج «قداس الوداع الأخير» بقيادة رجال الدين في الكنائس القريبة من مقارها المختلفة.



وكان من بين المصلين طاقم الملكة الشخصي بالإضافة إلى الحكام ورؤساء الدول التي يظل فيها العاهل البريطاني حاكما للدولة.



ويشمل القداس مراسم تقليدية ترمز إلى نهاية عهد الملكة، حيث تم فصل الملكة عن تاج الإمبراطورية والكرة الملكية والصولجان للمرة الأخيرة، وازيلت عن النعش ووضعت على المذبح، وأُبعد المسؤول عن المجوهرات الملكية وكسر عصاه، قبل الترنيمة الأخيرة، ثم قام رئيس أساقفة كانتربري، بتلاوة ترنيمة «حفظ الله الملك».



وفي نهاية الترنيمة الأخيرة، وضع الملك علم حراس غرينادير على التابوت، وحراس غرينادير هم أكبر حراس المشاة الذين يقومون بواجبات احتفالية للملك.



وعزف عازف القرب الملكي معزوفة جنائزية وانزل بعد ذلك جثمان الملكة، بمراسم خاصة جدا إلى جانب زوجها الأمير فيليب في القبو الملكي في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية.