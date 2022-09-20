في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، يواصل البنك التجاري الكويتي دعمه لحملة «لنكن على دراية»، بنشر المحتويات التوعوية لتثقيف عملائه وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.



وفي هذا الشأن، قال المدير العام بالوكالة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي إن حملة «لنكن على دراية» تساهم بشكل كبير في توعية عملاء البنوك ونشر الثقافة المصرفية.

كما أنها تحث العملاء على استمرار اتخاذ الاجراءات المرتبطة بحماية معاملاتهم المصرفية بأمان.

ومن الأهمية أن تكون آمنا عند إنجاز أي معاملة سواء كانت العملية عبر الانترنت أو الهاتف النقال أو من خلال أجهزة السحب الآلي لضمان الحماية من الجرائم المالية والتصدي لها بشكل شامل.



وشدد الزعابي على أهمية عدم مشاركة البيانات والمعلومات الشخصية، ومنها أرقام البطاقات الائتمانية ورمز الـ OTP والتواصل مع البنك في حال تمت سرقة أو فقدان البطاقة، علما أن البنك لا يطلب من العملاء أي بيانات شخصية مصرفية أو الكشف عن حساباتهم عبر الهاتف، أو الرسائل القصيرة أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو البريد الإلكتروني، أو عبر رسائل تطلب تحديث المعلومات البنكية من خلال الدخول إلى الروابط الإلكترونية، لافتا في هذا الصدد الى أن صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بحملة لنكن على دراية تحتوي على العديد من الرسائل التحذيرية والفيديوهات التوضيحية التي تساعد العملاء على حماية بياناتهم الشخصية.