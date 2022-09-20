قال بيت الزكاة إن عدد الأسر المستفيدة من المساعدات العينية بلغ 5283 أسرة منذ تاريخ 1 يناير حتى اليوم، وتشمل المساعدات العينية أرز، ودجاج، ولحم، وزيت نباتي، وتمر، وحليب، بالإضافة إلى أنها شملت مشروع السلة الرمضانية، موضحا أن إجمالي المساعدات 708967 دينارا كويتيا، وجزء من هذه المواد تبرع من فاعلي الخير بالإضافة إلى تبرع بعض الجمعيات التعاونية.



واضاف «البيت» أن الهدف من تقديم المساعدات العينية سد الحاجات الأساسية من المواد الغذائية الاستهلاكية الرئيسية ومساعدة الأفراد على تجاوز بعض من صعوبات الحياة وتوفير الأمن الغذائي والعيش الكريم لهم، حيث يتم توزيع المساعدات العينية من خلال مركز التبرعات العينية بالسالمية طوال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس.