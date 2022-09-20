نظمـــت مجموعـــــة الشايع في عدد من الدول التي تمارس فيها نشاطا اقتصاديا، سلسلة من الحملات والأنشطة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية والحفاظ على السواحل خالية من القمامة والنفايات، بمناسبة يوم التنظيف العالمي.



وشارك في المبادرة الإقليمية العديد من المتطوعين الذين تبنوا مبدأ الاستدامة من خلال تنظيف الشواطئ ورفع مستوى الوعي بالتأثير الضار للتلوث البلاستيكي، وأسفرت الحملة عن جمع نحو 8000 كيلوغرام من النفايات الصلبة وفرزها وإزالتها من الشاطئ.



وفي حديثها عن المبادرة، قالت مديرة قسم الاستدامة في مجموعة الشايع سينيكا كوتوم: يسعدنا أن نكون جزءا من هذه المبادرة الجديرة بالثناء، وأن نقوم بدورنا من أجل المحافظة على البيئة ولقد أدهشتنا استجابة زملائنا ومشاركتهم لنا في جميع أنحاء المنطقة، ونؤمن بأن هذه الجهود الصغيرة يمكن أن تحدث تغييرا كبيرا بمرور الوقت مما يساعدنا على إيجاد بيئة أفضل.



وأضافت كوتوم: تحرص مجموعة الشايع، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، على المشاركة في العديد من الحملات المصممة لرفع مستوى الوعي البيئي وضرورة المحافظة على السواحل البحرية، وتسليط الضوء على المشاكل والتهديدات التي تتعرض لها البيئة، والعمل على إعداد مستقبل أكثر استدامة.



وبدأ يوم التنظيف العالمي لأول مرة عام 2008 في إستونيا، حيث اتحد خمسون ألف شخص لتنظيف البلاد بأكملها خلال خمس ساعات فقط.