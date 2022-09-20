بمشاركــــة خبــــراء وأخصائيين من الكويت ودول مجلس التعــاون، نظمت جمعية المياه الكويتية بالتعاون مع «أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية» والسفارة الهولندية برنامج «شراكة» لإدارة المياه في دول مجلس التعاون، شمل دورة تدريبية عن بُعد، فضلا عن حضور من سلطنة عُمان وهولندا، حيث أعلنت الأكاديمية منح نائب رئيس الجمعية خبيرة المياه منى الرز شهادة حوكمة وإدارة المياه.



وفي هذا السياق، أكدت منى الرز والتي شاركت في البرنامج ممثلة لجمعية المياه، أن حوكمة المياه والإدارة الرشيدة لها ليست مألوفة للعديد من العاملين في قطاع المياه، إلا أنها ضرورة ملحة، إذ ترتبط حوكمة إدارة المياه بالآليات المؤسسية المنتجة والموزعة والمراقبة للمياه بالإضافة إلى مختلف الجهات المستفيدة من مجتمع مدني وجهات صناعية واقتصادية وزراعية.



وأوضحت الرز أن الحوكمة ليست غاية في حد ذاتها ولا ينبغي اعتبارها كذلك، بل إنها وسيلة لصياغة وتنفيذ السياسات المائية التي تعتبر مناسبة وعادلة من قبل أولئك الذين تستهدفهم من عاملين وإداريين ومسؤولين في قطاع المياه ومن قبل المجتمع بشكل عام لتحقيق الأمن المائي، إذ إن مبادئ الحوكمة يجب تنفيذها بطريقة كاملة وشاملة.