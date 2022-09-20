عبدالعزيز الفضلي



فيما تواصل وزارة التربية بقطاعاتها المختلفة تجهيز المدارس بجميع مراحلها التعليمية استعدادا لاستقبال أبنائنا الطلبة اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن تسكين الوظائف الإشرافية التعليمية والمتمثلة في مدير المدرسة والمدير المساعد ورئيس القسم سيكون بعد انتخابات مجلس الأمة، مشيرة إلى أنه «لا تسكين للشواغر قبل ذلك، وما نقوم به حاليا هو تكليف بالمهام».



وذكرت المصادر أن هناك خطة وضعتها «التربية» لتسكين الشواغر للعمل على استقرار المنظومة التربوية بجميع أركانها.



وعلى صعيد الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، ذكرت مديرة ثانوية الشرقية التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية د.سلمى الريش أن المدرسة جاهزة لاستقبال ما يقارب 407 طالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023، مضيفة أنه تم تجهيز فصولهن الدراسية والكتب المدرسية، وصيانة وحدات التكييف ودورات المياه وبرادات شرب المياه خلال فترة الإجازة المدرسية، كما تم توفير العمالة اللازمة للقيام بأعمال تنظيف مرافق المدرسة واسترجاع التالف من الأثاث المدرسي.



وهنأت د.الريش الهيئتين التعليميـــة والإداريــــة والطالبات وأولياء أمورهن بالعودة الشاملة إلى المقاعد الدراسية، متقدمة بالشكر إلى وزارة التربية متمثلة بوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ومنطقة مبارك الكبير التعليمية على جهودهم الحثيثة في متابعة أعمال صيانة المدارس.