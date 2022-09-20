القاهرة - سامي عبدالفتاح



خطا فريق الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا خطوة واسعة نحو التأهل إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا، وذلك بعد ان حقق فوزا سهلا على حساب مضيفه إيليكت التشادي بنتيجة (2-0) مساء أول من أمس، على ملعب أحمدو أهيدجو في الكاميرون ضمن منافسات جولة الذهاب للدور التمهيدي (الـ 64)، سجل للزمالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 52 ثم أحرز أحمد سيد (زيزو) الهدف الثاني في الدقيقة 58، كما أهدر إمام عاشور ضربة جزاء. ويواجه الزمالك في حالة صعوده الى دور الـ32، فلامبو بطل بوروندي الذي تأهل على حساب الاتحاد الليبي.



وفي البطولة نفسها، ولكن في جولة الذهاب لدور الـ32، تأكدت مواجهة الأهلي مع الاتحاد المنستيري التونسي، بعد فوزه على الجيش الرواندي.



ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري، في تونس، أحد أيام 7 أو ‏‏8 أو 9 أكتوبر المقبل، على أن تقام مواجهة الإياب بالقاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر.‏



وسيلعب الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر 3 مباريات ودية، تبدأ غدا بمواجهة بتروجت، ثم يلتقي أسوان يوم 25 من نفس الشهر، قبل خوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش، ‏يوم ‏‏29 سبتمبر.



الى ذلك حصلت ادارة الاهلي على براءة ذمة من هدايا المستشار تركى آل الشيخ، بعد أن أكد المتحدث باسم «صندوق تحيا مصر»، في مداخلة تلفزيونية ان صندوق تحيا مصر وقع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي، لتسليم الهدايا التي حصل عليها سواء مادية أو عينية، في صورة تبرع من المستشار تركي آل الشيخ، وذلك منذ مارس 2021.



وأكد أن كل الهدايا تم تسليمها للصندوق، كتبرع من المستشار السعودي، وانتهى الموضوع عند هذا الحد.



وجاء هذا الرد من صندوق تحيا مصر ليبرئ ذمة مسؤولي النادي الأهلي وسط اتهامات من قبل رئيس الزمالك.



قائمة الفراعنة بالمحترفين



وفي شأن آخر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة الفراعنة لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري بستاد الإسكندرية.



وضمت القائمة 27 لاعبا هم:



محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، إمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو، محمد إبراهيم، محمد صلاح، عبدالرحمن مجدي، أحمد حسن كوكا، مروان حمدي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.