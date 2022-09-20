بيروت - ناجي شربل



حقق الأنصار فوزا كبيرا على مضيفه طرابلس الرياضي بسداسية نظيفة في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في ختام المرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني، سجلها كل من حسن معتوق والعائد من إعارة طويلة غازي حنيني والسنغالي الحاج مالك تال ثلاثة أهداف «هاتريك» والتونسي حسام اللوايتي، وهو الفوز الثاني لـ «الزعيم الأخضر»، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط. وبعد المباراة قدم المدير الفني لفريق طرابلس استقالته.



وفي مجمع المرداشية الرياضي في زغرتا، حقق النجمة فوزه الثاني على الإخاء الأهلي عاليه بهدفين سجلهما الكونغولي جان بلاك وخليل بدر بتسديده بعيدة المدى، ليرفع «النبيذي» رصيده الى 7 نقاط من فوزين وتعادل، كما حقق الصفاء فوزه الثاني على ضيفه التضامن صور بهدف نظيف على ملعبه في وطى المصيطبة سجله السنغالي ديالو ليحرز الصفاء نقطته السابعة من فوزين وتعادل.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، انتزع السلام زغرتا ثلاث نقاط هي الأولى له في المسابقة بفوزه على مضيفه الحكمة بيروت الذي عانى خسارته الثانية بهدف نظيف سجله فيليب ايوب في الدقيقة 75.