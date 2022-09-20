

تعرض لاعب وسط باريس سان جرمان الايطالي الدولي ماركو فيراتي الى اصابة في ربلة الساق خلال مباراة فريقه ضد ليون الاحد في الدوري الفرنسي وسيغيب بالتالي عن صفوف منتخب بلاده المدعو لخوض مباراتين في دوري الامم الاوروبية.



وتستضيف ايطاليا، الغائبة الكبرى عن مونديال قطر 2022، انجلترا يوم الجمعة المقبلة قبل ان تحل ضيفة على المجر في 26 الجاري.



وتعرض فيراتي للإصابة منتصف الشوط الثاني من المباراة ضد ليون لدى كرة مشتركة مع المهاجم موسى ديمبيلي، فخرج وهو يعرج واستبدله مدربه كريستوف غالتييه بنوردي موكييلي.



وكان فيراتي توجه الى ايطاليا للانضمام الى المنتخب والكشف عن مدى خطورة اصابته لدى الجهاز الطبي لـ «الآزوري»، فقرر الاخير بأنه ليس متاحا امام المدرب روبرتو مانشيني لخوض المباراتين.



وأصدر سان جرمان بيانا رسميا أكد فيه «اصابة فيراتي برضوض في ربلة الساق اليسرى، سيخضع للعناية في مقر تدريبات النادي»، مشيرا الى ان الجهاز الطبي لسان جرمان «يعمل بالتعاون مع الجهاز الطبي للمنتخب الايطالي».