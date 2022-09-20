كشف لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي جول كوندي السبب وراء تفضيله الانتقال إلى برشلونة الإسباني بدلا من تشلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات هذا الصيف، قائلا: «فضلت حديث تشافي».



واختار كوندي الانتقال من أشبيلية إلى برشلونة هذا الصيف بعقد يمتد لخمس سنوات بعدما كان على وشك الانتقال لتشلسي. وقال مونتشي مدير الكرة في أشبيلية وقتها إن كوندي لجأ إلى الانتقال لبرشلونة بعدما سحب تشلسي عرضه بسبب «شكوك». ولكن كوندي أكد في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» الفرنسية الرياضية أنه من اتخذ القرار بعد استمالة من تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، مبينا أولا، انتقلت لناد ضخم، شهد أوقاتا جيدة، ولكنه تراجع قليلا في الآونة الأخيرة، أتيت إلى مشروع لن أسميه «إعادة بناء»، لأن لدينا بالفعل فريقا يستطيع المنافسة، ولكن بدلا من ذلك، تتم مداورته، وكنت راغبا في أن أكون جزءا من هذه الحركة وهذا المشروع، بحثا عن الألقاب، وحتى أعيد برشلونة إلى المكانة التي كان يحتلها دائما، بين أفضل الأندية.