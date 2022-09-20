





نيويورك ـ كونا: انعقدت أمس أعمال قمة تحويل التعليم في نيويورك على هامش المناقشات العامة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمته خلال المؤتمر إلى أن التعليم في العالم يواجه أزمة عميقة داعيا إلى تغيير أنظمة التعليم الراهنة لحماية الحق في التعليم الجيد للجميع وخاصة الفتيات.



وقال غوتيريس إن «التعليم في أزمة عميقة حوالي 70% من الأطفال في سن العاشرة في البلدان الفقيرة غير قادرين على قراءة نص أساسي وفي البلدان المتقدمة غالبا ما ترسخ أنظمة التعليم عدم المساواة بينما يستمر الهجوم على حقوق الإنسان».



وأضاف أن الأغنياء يتمتعون بإمكانية الوصول إلى أفضل المدارس والجامعات بينما يواجه الفقراء وخاصة الفتيات عقبات كبيرة في الحصول على التعليم الجيد ويواجه النازحون والطلاب ذوو الإعاقة أكبر العقبات.



وأشار إلى أن «المعلمين غير مدربين ويتقاضون رواتب منخفضة والهوة الرقمية تعاقب الطلاب الفقراء وتتسع فجوة تمويل التعليم أكثر من أي وقت مضى»، مشددا على أنه «حان الوقت الآن لتغيير أنظمة التعليم».



وحدد الأمين العام عددا من المجالات الرئيسية للنهوض بالتعليم بينها حماية الحق في التعليم الجيد للجميع وخاصة الفتيات، داعيا في هذا الإطار السلطات في أفغانستان (حركة طالبان) إلى رفع جميع القيود المفروضة على وصول الفتيات إلى التعليم الثانوي على الفور.

وأكد أن تعليم الفتيات يعد من أهم الخطوات لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في كل مكان، داعيا إلى مواجهة النقص في أعداد المعلمين وضمان حصولهم على ظروف عمل لائقة وتدريب مستمر وأن تصبح المدارس أماكن آمنة وصحية حيث لا عنف ولا وصم ولا ترهيب.



وحث غوتيريس حكومات الدول على أن تضع التعليم على رأس أولوياتها وتخصيص ما لا يقل عن 15% من المساعدات الإنمائية الرسمية للتعليم.



كما طالب المؤسسات المالية الدولية بالاعتماد على صندوق التمويل الدولي للتعليم الذي يهدف إلى حشد 10 مليارات دولار لمساعدة 700 مليون طفل في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض للحصول على تعليم جيد.



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت السبت الماضي عن تأسيس أول صندوق تمويلي مخصص للاستثمار في تعليم الأطفال والشباب الأشد فقرا في العالم.



وقال غوتيريس في تلك المناسبة إن «الصندوق يستهدف الحصول على تمويل للبلدان ذات الدخل المتوسط والأدنى موطن نصف أطفال وشباب العالم وكذلك لغالبية الأطفال المشردين واللاجئين في العالم».



وانطلقت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم الجمعة الماضي الاجتماعات الأولى لمؤتمر قمة تحويل التعليم بمشاركة وزراء التعليم في الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة سبل تطوير وتعزيز شمولية وجودة التعليم في عالم سريع التغير.

ويناقش المشاركون مبادرات لتحويل التعليم عبر محاور منها إنشاء المدارس والتنمية المستدامة وتأهيل المعلمين والتعلم الرقمي وتمويل التعليم.



كما يبحث المشاركون سبل تعافي القطاعات التعليمية من آثار جائحة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والعودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة بالتعليم في أجندة التنمية الدولية بحلول عام 2030.