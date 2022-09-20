قال محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة عليا في البلاد قضت بإسقاط تهم إرهاب عنه.



ويشكل القرار انفراجة لخان، نجم الكريكت السابق، الذي يواجه سلسلة من المشكلات القانونية منذ الإطاحة به من المنصب.



وأبلغ المحامي فيصل تشاودري وكالة «رويترز»، بأن المحكمة قالت إن المزاعم بأن خان أساء لرجال شرطة وقضاء لا ترقى لمستوى توجيه اتهامات بالإرهاب.



وترتبط هذه الاتهامات بخطاب ألقاه خان يقال إنه هدد فيه مسؤولين من الشرطة والقضاء بعد رفض الإفراج بكفالة عن أحد أقرب مساعديه في قضية عصيان.



وقال بابار عوان، وهو محام آخر من فريق الدفاع عن خان، «هذا في الحقيقة أمر بإسقاط الاتهامات. هذا يثبت فحسب أنها اتهامات ملفقة».