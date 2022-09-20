أعلنت الهيئة المستقلة للنقل في العاصمة الفرنسية أن محطة مترو باريس حملت اسم ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية في يوم جنازتها.



وذكرت الهيئة، امس، أنه تم تغيير اسم محطة جورج الخامس، في شارع الشانزليزيه، إلى إليزابيث الثانية لمدة يوم واحد.



وكشفت الشركة عن لافتة تحمل الاسم المؤقت على هيئة صورة. وكتبت عليها تواريخ المحطات المهمة في حياة الملكة الراحلة.



وأعلنت الهيئة أنها ستعرض الاسم الفعلي للمحطة في كل إشارة من أجل تجنيب الركاب حدوث التباس.



وقوبلت الخطوة ببعض النقد في فرنسا. وكتب أشخاص في التعليقات أنهم صدموا لرؤية شيء كهذا في فرنسا.



وكانت هناك انتقادات أخرى أقل أهمية، حيث سأل أحد مستخدمي المترو عما إذا كانت أسعار التذاكر سترتفع بفعل هذه الإجراءات.