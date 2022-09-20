ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 3.50% للمرة الأولى منذ 2011، حيث عزز اتجاه التضخم في الولايات المتحدة من احتمالية تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل يوم الأربعاء.



وقفزت عائدات السندات المعيارية في الولايات المتحدة بنحو 5.7 نقاط أساس، إلى 3.506%، حيث راهن المتداولون على أن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس قد تأتي في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، والذي بات إلى حد كبير أمرا محسوما، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

فيما أشارت بعض التوقعات إلى تحرك بمقدار 100 نقطة أساس لكبح ضغوط الأسعار التي أظهرت إشارات قليلة للتراجع حتى بعد الجولة الأخيرة من زيادات أسعار الفائدة، ويعمل المستثمرون أيضا على رفع التوقعات بشأن مدى تشدد البنك المركزي الأميركي الذي قد يدفع أسعار الفائدة لأعلى في نهاية المطاف بوقت مبكر من عام 2023.



لكن المخاوف تتزايد من أن الاقتصاد قد ينزلق إلى الركود ويدفع صانعي السياسة إلى خفض أسعار الفائدة العام المقبل.