أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس مشروع (التصوير عالي الدقة) عبر استخدام طائرات الدرون، والذي يوفر صورا جوية شاملة تغطي كل مناطق البلاد وتخدم مشاريع الهيئة والجهات الحكومية الأخرى. وأكد المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي أهمية هذا المشروع الذي يعد بديلا عن صور الأقمار الاصطناعية التي تصل تكلفتها الى 120 ألف دينار سنويا والتي يتم توفيرها عبر تطبيق (كويت فايندر) الذي يستخدمه أكثر من 2.2 مليون شخص، اضافة الى أنه سيكون بوابة للمعلومات المكانية التي تربط أكثر من 170 من الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأضاف أن المشروع يعد أيضا أحد المشاريع المكملة لتطبيق (كويت فايندر) الذي تم إطلاقه منذ عام 2013 ليكون التطبيق الوحيد في المنطقة الذي يوفر خدمة الاستدلال على العناوين والمباني بصورة دقيقة من خلال الرقم الآلي والعنوان مع توفير المنظر المحيطي للطرق والمباني. وأوضح العسعوسي أن المشروع يأتي مكملا للتصوير الأرضي لجميع طرق الكويت من الحدود إلى الحدود، والذي تم إنجازه دون أي تكلفة، وتوفيره عبر تطبيق (كويت فايندر) في عام 2016 وعام 2022.



وأفاد العسعوسي بأنه تم تصوير 15 منطقة في الإطلاق التجريبي للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تصوير المنطقة العمرانية خلال ستة شهور ومن ثم التوجه إلى المناطق الحدودية والبرية، معربا عن شكره لكفاءات وكوادر الهيئة في إنجاز مثل تلك المشاريع الوطنية.