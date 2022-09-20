أقام مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق عمار العجمي حفل استقبال لأبناء الدائرة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي مساء أمس الأول.



ورحب العجمي بالحضور مؤكدا أن الخطاب التاريخي للقيادة وضع خارطة طريق للإصلاح ووعودا تاريخية بعدم التدخل في الانتخابات أو انتخابات الرئاسة.



وقال العجمي «رسالتي لأهل الكويت أطالبهم بفزعة تاريخية من أجل إيصال النواب المختلفين عن السابق، نريد نوابا للتشريع والرقابة في المرحلة المقبلة، ونريد فزعة وطنية لوقف الفساد ولتنمية البلد وحسن الاختيار لمصلحة الجميع ورد التحية بأفضل منها، وردوا على خطاب سمو الأمير بنعم نحن على قدر المسؤولية وقادرون على تغيير المشهد، ولن يستطيع أحد أن يشترينا بالمال أو غيره من الأمور الدنيوية.. لأن الكويت في أعناقنا جميعا».