دشن بيت الزكاة في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) توزيع 1500 سلة غذائية متكاملة في سبع محافظات يمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.



وأوضحت جمعية الحكمة اليمانية المنفذة في بيان أن المشروع الذي تم تدشينه بحضور مندوب بيت الزكاة الكويتي عبدالله الرزاقي الذي يزور اليمن حاليا يشمل محافظات عدن ـ لحج ـ أبين ـ الضالع ـ تعز ـ إب ـ سقطرى.



وبينت أن المشروع يستهدف شرائح متعددة من المتضررين كالمعاقين والنازحين والمرضي والأشد فقرا في تلك المحافظات.



وأشارت إلى أنها بدأت في وقت سابق تنفيذ المشروع في محافظة الضالع من خلال استهداف مرضى الفشل الكلوي والنازحين بمحافظة لحج بواقع سلة غذائية متكاملة لكل مستحق.



وتأتي هذه الحملة امتدادا لحملات سابقة نفذها بيت الزكاة بالكويت ضمن حملة «الكويت بجانبكم» للاسهام في إغاثة المحتاجين والفقراء والمرضى والنازحين وتخفيف معاناتهم في ظل الأوضاع القاسية التي تمر بها البلاد.