أشاد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني فيصل الشبول بالحياة السياسية والتجربة البرلمانية في الكويت، واصفا إياهما بأنهما نموذجان متقدمان في المنطقة.



وأعرب الشبول، في تصريح لـ «كونا» عقب لقاء مع سفيرنا بالأردن عزيز الديحاني بحضور الوفد الاعلامي الاردني الذي سيزور البلاد لتغطية انتخابات مجلس الامة 2022 تلبية لدعوة من وزارة الاعلام الكويتية، عن حرص المملكة على أن تكون العلاقات الثنائية بين البلدين في أعلى مستوياتها.



وحول الوفد الإعلامي الأردني، بين الشبول أن الوفد رفيع المستوى هو اعلى تمثيل اعلامي اردني خارجي ويمثله عدد من رؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين الذين سيشاركون في تغطية الانتخابات النيابية الكويتية التي تقام بمرحلة مهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.



ووصف الشبول العلاقات الكويتية ـ الأردنية بأنها تاريخية وفي اعلى مستوياتها، مشيرا إلى أن توجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين واضحة بإعطاء العلاقات الثنائية بينهما أولوية قصوى.



بدوره، أشاد السفير الديحاني، في تصريح مماثل لـ «كونا» خلال اللقاء الذي عقد في بيت الكويت بالأردن، بالدور الكبير الذي يبذله الاعلام الأردني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين.



وأعرب عن تقديره للاهتمام الذي يوليه الاعلام الأردني تجاه الكويت، واصفا الإعلاميين الأردنيين بأنهم سفراء الكلمة المسؤولة والذين دائما يسخرون كل امكاناتهم من اجل وحدة الصف العربي والحفاظ على مسيرة العمل العربي المشترك.



ووصف العلاقات الكويتية ـ الاردنية بأنها متميزة ونموذج لعلاقات الاشقاء، لافتا إلى المتانة والخصوصية والشفافية التي تتمتع بها العلاقة بين البلدين.