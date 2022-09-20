استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.308 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.25 في المئة إلى مستوى 0.309 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.20 في المئة إلى مستوى 0.352 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.319 دينار والين الياباني عند 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.