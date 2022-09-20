عبدالكريم أحمد

كشف مصدر قضائي بأن حكم محكمة الاستئناف بإيقاف قرارات شطب 4 مرشحين وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية، لا يعني وجوب انتظارهم حكما من الأخيرة للسماح بترشحهم، مؤكدا بأن أحكامهم الصادرة اليوم تسمح لهم بالترشح.

وأكد المصدر لـ«الأنباء» بأن هؤلاء الأربعة سيخوضون انتخابات مجلس الأمة بناء على هذا الحكم لحين الفصل بمدى دستورية تطبيق «قانون المسيء» عليهم بأثر رجعي وفحص مدى سلامة عضويتهم في حال نجاحهم.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على المرشحين عايض بوخوصة وعبدالله البرغش وأنور الفكر ونايف المرداس، مستبعدا بأن يتم الطعن أمام التمييز على أحكامهم من قبل إدارة الفتوى والتشريع باعتبار عدم جواز ذلك نظرا لتعليق دعاويهم.

وبشأن المرشح خالد شخير، ذكر المصدر أن محكمة التمييز ستنظر قريبا طعن الحكومة بحكم محكمة الاستئناف بإعادته إلى السباق الانتخابي كونه لم يدفع أمام الأخيرة بعدم دستورية تطبيق «قانون المسيء» عليه.