أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية عن إقامة حفل خاص للمواطنين السعوديين والمقيمين والزوار احتفالا باليوم الوطني الـ 92 للوطن الحبيب.

ويقام الاحتفال بمقر قصر الملك فيصل بجاردن سيتي (5 شارع الجهادية)، يوم السبت 24 سبتمبر الجاري من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء بإذن الله.

ويسر السفارة المشاركة في الاحتفال بأبناء الوطن الأعزاء، مشيرة إلى أن الدخول متاح مع الهوية الوطنية أو جواز السفر أو الهوية الإلكترونية.

حفظ الله مملكة العزة والشرف في ظل قيادتها الرشيدة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، وكل يوم وطني ووطنه الغالي. الأمن والأمان والنمو والازدهار.