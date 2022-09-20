دشن مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت يوم الأحد 19 الجاري، أعمال الموسم الثقافي الجديد بافتتاح البرنامج التدريبي «إعداد المحكمين والموفقين» والمخصص لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء لمدة 3 أسابيع في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله الشايع إن المركز يقيم هذا البرنامج حضوريا لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا، حيث كان يعقد عن بعد خلال العامين الماضيين. وأضاف أن المشاركة في هذا البرنامج بلغت نحو ثلاثين مشاركا من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين.

وأشار الشايع إلى أن المركز يقيم هذا البرنامج للسنة الحادية عشرة على التوالي، وهو يستهدف نشر ثقافة التحكيم التجاري والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وكذلك تطوير قدرات وخبرات منتسبي إدارة الفتوى والتشريع في هذا المجال، مما يعزز قدرة الكويت على مواجهة القضايا التحكيمية الدولية، خاصة مع تناول أبرز تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.

ويغطي البرنامج الجانبين العلمي والمهاري من خلال الدراسة النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة.

يذكر أن برنامج فعاليات الموسم الثقافي الجديد لمركز الكويت للتحكيم التجاري يتضمن العديد من الدورات التدريبية والفعاليات العامة من ندوات وورش عمل بالتعاون مع عدة جهات محلية وإقليمية ودولية، ويحاضر بها نخبة من القياديين وأساتذة القانون من مختلف الدول بهدف نقل وتبادل الخبرات، واستقطاب الكفاءات الدولية للاستفادة من خبراتها ومن التنوع الثقافي بينها.

كما يستعد المركز لإقامة مؤتمره السنوي الخليجي الدولي «التحكيم في الأنظمة القانونية المعاصرة»، على مدار يومين خلال شهر مارس 2023.