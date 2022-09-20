قالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، إنها ستتسلم ثلاث طائرات جديدة من طراز (إيرباص ايه 330) و(إيرباص ايه 320) خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن هذه الطائرات تأتي استكمالا لتسلم سلسلة الطائرات من (إيرباص) التي تم التعاقد عليها من أجل تطور خدمات الشركة لتصبح ضمن أحدث الاساطيل في المنطقة.

وأضاف رزوقي أن وصول الطائرات الجديدة سيسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الشركة بتوسيع شبكة خطوطها على المديين القصير والمتوسط حول العالم والوصول للأهداف المرجوة.

وذكر أن الطائرات الجديدة تتميز باستهلاكها القليل للوقود كما أنها صنعت لتكون صديقة للبيئة إضافة إلى أنها تمنح المسافر تجربة سفر مريحة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع.

وكانت (الخطوط الكويتية) وقعت في فبراير الماضي اتفاقية مع شركة (ايرباص) لإعادة هيكلة 31 طائرة من أسطولها بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي.