أزيح الستار عن جدارية جديدة على جدار مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبل بدء أسبوع من اجتماعات الجمعية العامة.

ويُظهر العمل الذي تبلغ مساحته 350 مترا مربعا للفنان البرازيلي إدواردو كوبرا عالما يركز على أمريكا الجنوبية وينتقل من رجل إلى فتاة.

وقال كوبرا إن الجدارية تصور أبا يقدم هدية لابنته، مما يعكس ما يأمل أن يكون إرثا جديدا من الرعاية للبيئة.

ونقلت الأمم المتحدة عن كوبرا: "الرسالة تدور حول الكوكب الذي نسلمه لأجيالنا القادمة. كيف نعتني بكوكبنا؟ لأن المستقبل هو الآن. لقد بدأ المستقبل بالفعل، ونحن جميعا مسؤولون عنه".

ويقع العمل على جدار خارجي جانبي للمقر الرئيسي على الجانب الشرقي من مانهاتن ويمكن رؤيته من فيرست أفينيو.