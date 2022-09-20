بعد أن ألمح المخرج وودي ألن إلى التقاعد، أعلن ممثله الشخصي سريعا عن التراجع عن تعليق المخرج يوم الاثنين.

وكان ألن/ 86 عاما/ قد قال في وقت سابق لصحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية خلال مطلع الأسبوع إنه لم يعد ينوي صناعة أفلام، وسيركز بدلا من ذلك على كتابة قصص قصيرة ورواية.

وبعد انتشار أخبار عن هذا التعليق في جميع أنحاء صناعة السينما ، بدد معسكر ألن هذا الادعاء، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.

وقال ممثل ألن لمجلة فارايتي في بيان: "لم يقل وودي ألن أبدا إنه سيتقاعد، ولم يقل إنه كان يكتب رواية أخرى".

وأضاف أنه كان يفكر في عدم صناعة الأفلام لأن صناعة الأفلام التي تذهب مباشرة أو بسرعة كبيرة إلى منصات البث ليست ممتعة للغاية بالنسبة له، لأنه محب كبير لتجربة السينما.

وأشار إلى أن ألن ليس لديه حاليا أي نية للتقاعد وهو متحمس جدا لوجوده في باريس لتصوير فيلمه الجديد، الذي سيكون فيلمه الـ .50