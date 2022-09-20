تستعد الأكاديمية السويدية للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز نوبل المختلفة خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وأوضح الموقع الرسمي للجائزة أن مؤسسة نوبل قررت دعوة الحائزين على جوائز نوبل 2022 إلى "أسبوع نوبل" في ستوكهولم في ديسمبر المقبل، مع الحائزين على جوائز 2020 و2021، حيث من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في (قاعة ستوكهولم للحفلات الموسيقية) ومأدبة في قاعة مدينة ستوكهولم.

وفي السياق، تستعد الأكاديمية للإعلان عن جائزة نوبل للأدب 2022 يوم 6 أكتوبر المقبل، وسط تكهنات عديدة بشأن وجود الروائي الأمريكي ستيفن كينج في القائمة المرشحة.

يشار إلى أن جوائز نوبل منحت لأول مرة في مجالات الكيمياء والأدب والسلام والفيزياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب في عام 1901، ومن ضمن الشروط العامة للحصول على الجائزة، أنها لا تُمنح بعد الوفاة؛ وإذا حصل شخص على جائزة وتوفي قبل استلامها، فقد تظل الجائزة مقدمة له، كما لا يتم تقاسم الجائزة بين أكثر من ثلاثة أفراد، على الرغم من أنه يمكن منح جائزة نوبل للسلام لمنظمات تضم أكثر من ثلاثة أشخاص، ولا يتم الإعلان عن المرشحين السابقين والذين لم يتم اختيارهم لنيل الجائزة إلا بعد مرور 50 عاما من تاريخ ترشحهم.

والجائزة عبارة عن شهادة وميدالية ذهبية ومبلغ مالي (خمسة ملايين كرونة، ما يعادل مليون دولار).