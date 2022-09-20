أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن مجلس إدارته صادق على ميزانية دخل تشغيلي قيمتها 255ر1 مليار يورو (255ر1 مليار دولار) لموسم 2022 / 2023 .

وعانى برشلونة من صعوبات مالية على مدار عدة مواسم، وقد سعى رئيسه خوان لابورتا لإنقاذ النادي من أزمته، لكن ذلك لم يمنعه من الإنفاق بشكل كبير في سوق انتقالات اللاعبين.

ورغم رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة في 2021، تعاقد النادي في العام الجاري مع النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي ورافينيا في صففقات كبيرة كما أبرم صفقات أقل حجما للتعاقد مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي وهيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، وجدد عقد عثمان ديمبلي.

وباع برشلونة 25 % من عائدات البث التليفزيوني للأعوام الـ 25 المقبلة إلى شركة "سيكسث ستريت" الاستثمارية عبر عقدين منفصلين في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، كما تحول إلى منصة البث "سبوتيفاي" لتكون راع جديد للاستاد وقمصان الفريق.

وأعلن النادي في بيان أصدره أمس الاثنين عن ميزانية قيمتها 255ر1 مليار يورو لموسم 2022 / 2023 كما أعلن عن حجم أعمال بقيمة 017ر1 مليار يورو في السنة المالية الماضية، وتردد أن 98 مليون يورو منها كانت أرباح.

وتشير التوقعات إلى أن الأرباح في السنة المالية المقبلة سترتفع بشكل كبير لتصل إلى 274 مليون يورو.