أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات سويسرا من الساعات خلال آب/أغسطس الماضي بأسرع وتيرة لها منذ ستة أشهر، بفضل النمو القوي لصادرات العلامات التجارية الرخيصة نسبيا

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اتحاد صناعة الساعات السويسري القول إن الصادرات زادت خلال الشهر الماضي بسنبة 15% سنويا إلى 7ر1 مليار فرنك (8ر1 مليار دولار).

وزادت صادرات الساعات التي يقل سعرها في سوق الجملة عن 200 فرنك بنسبة 35% لتواصل النمو للشهر السابع على التوالي، بفضل مبيعات الساعة أوميجا مون سواتش من إنتاج مجموعة سواتش جروب.

وسجلت صادرات الساعات نموا بنسبة 12% خلال أول 8 شهور من العام الحالي.