أعلنت السلطات النيجيرية أنها نفذت حملة أمنية ضبطت خلالها 8ر1 طن كوكايين بقيمة تقدر بـ278 مليون دولار.

وقال فيمي بابافيمي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمكافحة المخدرات في نيجيريا إن هذه المخدرات تم العثور عليها في مخزن في مدينة لاجوس، وأضاف أن المخزن الواقع في المدينة الساحلية غرب أفريقيا كان يجري استخدامه من جانب عصابة مخدرات دولية بغرض بيع المخدرات إلى عملاء ومنهم عملاء في أوروبا.

وتابع بابافيمي أنه تم القبض على أربعة من العقول المدبرة للعصابة.

وصرح بابافيمي بأن الحملة الأمنية هي نتيجة لأعمال تحريات استمرت على مدار سنوات.