تبرعت أندية كرة القدم في إنجلترا بإجمالي 1.4 طن من فائض الطعام إلى مؤسسة سيتي هارفست لندن الخيرية، بما يعادل 3368 وجبة لسكان لندن الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام، عندما تم تأجيل المباريات بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأوضحت صحيفة "لندن نيوز أون لاين" الإلكترونية أنه تم إلغاء جولة مباريات كرة القدم يومي 11 و12 سبتمبر الجاري في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مما ترك الكثير من أندية كرة القدم في لندن في حاجة إلى حل سريع لكميات كبيرة من فائض الطعام.

وقامت الأندية بما في ذلك فولهام وكريستال بالاس وتشيلسي وكيو بي آر بالاتصال بالمؤسسة الخيرية، لعدم إهدار الطعام الذي تم توفيره من أيام المباريات الملغاة، وتأكدت الأندية أن الطعام ذهب إلى الأشخاص الذين يعانون حاليًا من فقر الغذاء في جميع أنحاء لندن.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فولهام إف سي" مايك مكسويني، "إنه منذ مارس 2020، عندما تم تأجيل المباريات بسبب وباء كورونا، وافقت مؤسسة فولهام لكرة القدم، التي تعمل مع متعهدي الاستاد وسيتي هارفست، على عملية إعادة توزيع الطعام على بنوك الطعام المحلية ومؤسسات خيرية، لذلك، كنا مستعدين للرد عندما تم تأجيل مباراة فولهام ضد تشيلسي، ووزعنا أكثر من 1000 وجبة على الأشخاص الذين يعانون من فقر الغذاء من خلال سيتي هارفست".

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت في وقت سابق، تأجيل مواجهات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.