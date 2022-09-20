رفع البنك المركزي السويدي معدل الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع اليوم الثلاثاء، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم.

وقرر مجلس إدارة البنك رفع معدل الفائدة بواقع نقطة مئوية ليصل إلى 75ر1%. وكانت الاسواق تتوقع رفع معدل الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.

وقال المجلس إن هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية لخفض معدل التضخم إلى الهدف المقرر. وتشير التوقعات إلى أنه سوف يتم رفع معدل الفائدة مجددا خلال الستة أشهر المقبلة.

وأشار مجلس إدارة البنك أن الأفراد والشركات تتأثر بارتفاع الاسعار وتكاليف الفائدة الأعلى. مع ذلك، قال المجلس إنه سوف يكون من المؤلم بصورة أكبر بالنسبة للاقتصاد أن يصل التضخم عند نفس المستويات المرتفعة التي يسجلها اليوم.