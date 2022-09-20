قال رئيس صندوق الثروة السيادي النرويجي، نيكولاي تانجن، في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إنه يرى رد فعل عنيف في بعض الأماكن في الولايات المتحدة بشأن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي يطلق عليها اختصارا "إي إس جي".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال تانجن للصحيفة إنه "على الرغم من تقلب الأوقات في أسواق المال، وبشكل متزايد في الاقتصاد، نرى أن الأكثر أهمية على الإطلاق هو إبقاء التركيز على تلك الأمور بالغة الأهمية".

وأعلن صندوق النفط النرويجي، الذي يتولى إدارة الإيرادات البترولية للحكومة، مرارا وتكرارا أن التصدي للقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، هي أحد كبرى الأدوات التي لديه، في إطار مساعيه، لتوليد عوائد أعلى من المتوسط.

والصندوق، البالغ حجمه 2ر1 تريليون دولار، هو أكبر مساهم في العالم، حيث يمتلك ما يعادل حوالي 5ر1% من كل شركة مدرجة في العالم.