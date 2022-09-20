أظهرت بيانات حكومية أن تسعة على الأقل لقوا حتفهم بسبب أمراض مُعدية تنقلها المياه أصابت عشرات الألوف في باكستان التي اجتاحتها الفيضانات، مما زاد عدد المتوفين بسببها إلى 318.

قالت وكالة إدارة الكوارث في البلاد إن حصيلة ضحايا الفيضانات بلغت 1559 بينهم 551 طفلا و318 امرأة، وهذا الرقم لا يشمل الوفيات الناجمة عن الأمراض.

ومع بدء انحسار مياه الفيضانات، التي يقول مسؤولون إنها قد تستغرق من شهرين إلى ستة أشهر في المناطق المختلفة، تسببت المياه الراكدة في انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والإسهال ومشاكل جلدية، لا سيما في إقليم السند جنوب البلاد.

وقالت حكومة الإقليم في تقرير اليوم الثلاثاء إن تسعة لقوا حتفهم بسبب نزلات معوية وإسهال حاد وملاريا مشتبه بها أمس الاثنين. وأفادت بأن إجمالي الوفيات بسبب الأمراض بلغ 318 منذ أول يوليو تموز.

وذكر التقرير أن أكثر من 72 ألف مريض عولجوا أمس في مستشفيات مؤقتة أو متنقلة أُقيمت في المناطق المتضررة جراء الفيضانات.

وأضاف أن أكثر من 2.7 مليون شخص عولجوا في هذه المرافق منذ الأول من يوليو تموز.