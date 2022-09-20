يتمتع بمرونة في اتخاذ القرارات بما يتواءم مع خصوصية الاقتصاد الكويتي

البنك يهدف إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو



مصطفى صالح



أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن القرار الذي سيتخذه بنك الكويت المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا الأربعاء بالتزامن مع قرار الفيدرالي الأميركي المتوقع برفع معدلات الفائدة سيكون في إطار النهج المتحفظ لـ «المركزي» بالرفع المتدرج لمعدلات الفائدة.



وفيما لم تحدد المصادر المعدل المتوقع لرفع الفائدة من قبل «المركزي» غدا، إلا أنها أكدت أن كل القرارات في هذا الشأن تأتي بما يتماشى مع خصوصية مؤشرات الاقتصاد الكويتي، ناهيك عن تحقيق الهدف الأهم وهو الحفاظ على جاذبية وجودة الدينار الكويتي في ظل متغيرات عالمية.