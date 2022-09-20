أصدر وزير الصحة أ. د. خالد السعيد قراراً وزارياً اليوم، بمساواة الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي، مع الحاصلين على الماجستير والدبلوم، مما يتيح لهم حق الحصول على الترقية المستحقة.

ويأتي صدور القرار على ضوء ما انتهيت إليه اللجنة العليا الخاصه بمزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، كما جاء القرار في إطار حرص الوزارة في المحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها، وتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج، ومنح الحاصلين على الجزء الأول من البورد الكويتي الحصول الترقية المستحقة.