أكد مدير إدارة الإعلام العربي بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الاعلام نواف المطيري حرص الكويت على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة لاسيما في مجال الاعلام بما يخدم التضامن العربي.



وقال المطيري في تصريح لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت الى اجتماع الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي إن الاجتماع ركز على عدد من القضايا المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكل ما يتعلق بدعمها ونصرتها على الساحة الدولية اضافة الى تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.



وأضاف ان مشروع جدول الاعمال تضمن عددا من البنود ومنها الاستراتيجية الاعلامية العربية ومتابعة خطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج ودور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب.



وأوضح المطيري ان الاجتماع ناقش مخاطر الألعاب الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي على الاطفال العرب ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الاعلام الدولية إضافة إلى بحث انشاء منصة اعلامية عربية.



وبين ان اللجنة الدائمة للاعلام العربي ناقشت ايضا مشروع جدول الاعمال وأعدت التوصيات ورفعتها الى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب تمهيدا لمناقشتها ورفع مشاريع القرارات الى الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الاعلام العرب المقررة بعد غد الخميس للنظر في إقرارها من عدمه.



وأكد المطيري اهتمام الكويت بدعم اللجنة المعنية بتطوير جائزة التميز الاعلامي العربي من خلال تقديم الدعم المالي لتطوير الجائزة.



وكشف في هذا الصدد عن ترشيح الكويت لرئاسة هذه اللجنة واستضافة اجتماعاتها وتطويرها لتقوم بدورها في دعم العمل الاعلامي العربي المشترك.



من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالتكليف محمد المناعي أهمية اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) بوصفه مصدرا مزودا رئيسا للأخبار بالدول العربية.



وقال إن اتحاد وكالات الأنباء العربية يعد «إحدى آليات العمل الاعلامي العربي المشترك العاملة تحت مظلة منظومة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب».



وأضاف أن اجتماع هيئة الامانة العامة ناقش عددا من الموضوعات منها التحضير لأعمال المؤتمر الـ 49 للجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقده في ابوظبي خلال الفترة من 15 الى 17 نوفمبر المقبل.



وذكر ان اجتماع الهيئة بحث كذلك جائزة اتحاد وكالات الأنباء العربية لتحسين نوعية العمل في الوكالات الأعضاء بالاتحاد فيما اطلع المشاركون على نتائج ورشة تدريبية حول ادارة الوقت والاعلام الفعال خلال الازمات.



وأوضح المناعي ان الهيئة اطلعت على تقرير مقدم حول انعقاد الندوة الرابعة للصحافيات العربيات المقررة في ديسمبر المقبل بالمغرب باستضافة من وكالة المغرب العربي للأنباء.



وبين ان الهيئة دعت وكالات الأنباء الاعضاء بالاتحاد للمشاركة في تلك الندوة «نظرا لأهميتها في الدفاع عن حقوق الصحافيات العربيات العاملات بوكالات الأنباء».