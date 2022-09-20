حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قادة العالم أجمع من مخاطر «سخط عالمي في الشتاء» جراء الأزمات المتعددة التي تواجه البشرية بسبب الحرب في أوكرانيا إلى تداعيات الاحترار المناخي.



وقال غوتيريش في افتتاح فعاليات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، إن «أزمة القدرة الشرائية تتفاقم، الثقة تتلاشى، التفاوتات تتزايد وكوكبنا يحترق»، منددا بـ«خلل هائل» يعيق التصدي للمشاكل وإيجاد حلول ناجعة لها.



واعتبر الأمين العام أن «هذه الأزمات تهدد مستقبل البشرية ومصير الكوكب». وقال غوتيريش «دعونا لا نخدع أنفسنا. نحن في بحر هائج. يلوح في الأفق سخط عالمي في الشتاء».



وقد بدأت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشهد انقسامات عميقة اجتماعها السنوي الـ(77) أمس، الذي يعقد للمرة الأولى حضوريا بعدما كان يجرى عبر الإنترنت العامين الماضيين بسبب أزمة وباء «كوفيد-19».



ويلتقي قادة العالم الغارق في الأزمات، من الحرب في أوكرانيا إلى الكوارث المناخية وصولا إلى انعدام الأمن الغذائي، على مدى قرابة أسبوع، حيث يلقي نحو 150 رئيس دولة أو حكومة من كل أنحاء العالم خطابات أثناء هذا الاجتماع السنوي.



من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان الحرب الأوكرانية -الروسية لن يكون فيها منتصر وقد تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع التضخم على مستوى العالم وهو ما يؤثر على الاقتصاد العالمي وتراجع نسب النمو.



وأضاف في كلمته، أظهرنا رغبتنا في إبراز دورنا في محاربة التغير المناخي من خلال عدد من الاتفاقيات التي أمضينا عليها. وتابع، ان خمس سكان العالم مازال يقارع الفقر والجوع.



بدوره، شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على ضرورة تأسيس الشراكة متعددة الأطراف لمواجهة التحديات والأزمات، مؤكدا أن الأردن ومصر العراق ودولا أخرى نموذج لهذه الشراكة متعددة الأطراف بالمنطقة من أجل الاستثمار واستغلال الإمكانات المتاحة.



وقال العاهل الأردني - في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية «وفي منطقتنا، نحن نتطلع لبناء شراكات تكاملية تستثمر في إمكانيات وموارد كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع بلدان الإقليم، ونرى الآن شبكات تتشكل للمنعة الإقليمية ولتحفيز الفرص الجديدة والنمو، وقد أسس الأردن لشراكات متعددة الأطراف مع مصر والعراق والإمارات والسعودية والبحرين ودول أخرى في المنطقة، للاستثمار في هذه الإمكانيات».



وأضاف أن الأردن يتطلع في منطقتنا لبناء شراكات تكاملية تستثمر في إمكانيات كل بلد لتحقيق المصلحة المشتركة.