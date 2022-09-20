انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 131.2 نقطة



فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين معدل رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الأسبوع لتهدئة التضخم الجامح.

فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 131.2 نقطة، أي 0.42%، إلى 30888.53 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 24.7 نقطة، أي 0.63% إلى 3875.23 نقطة، وفقا لرويترز.

كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 94.9 نقطة، أي 0.82%، إلى 11440.143 نقطة.

يُشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين تتجه نحو مستوى 4% للمرة الأولى منذ العام 2007، وسط أشد دورة تشديد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ سنوات.

بلغ العائد على السندات قصيرة الأجل 3.93% اليوم الثلاثاء، بزيادة بأكثر من 3.2%، متجهة لتحقيق أكبر زيادة سنوية منذ 1994.

وتتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي غداً، حيث من المتوقع رفع الفائدة 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وفقًا لمتوسط توقعات الاقتصاديين ​​في استطلاع أجرته "بلومبرغ".