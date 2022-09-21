نظراً لأزمة التوريد الحالية، وفي إطار تلبية طلبات السوق المحلية للموسم الجديد أطلقت «عربة للإجارة» التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن حملتها «عروض تقلب توقعاتك» الأسبوع الماضي على أحدث وأقوى الموديلات اليابانية والأميركية والأوروبية والكورية بأنواعها المختلفة وفرتها عربة لتلبية نقص المعروض، بدءا من سيارات عملية مثل ميتسوبيشي وتويوتا ومازدا وكيا وصولا إلى الرياضية والفخمة من مرسيدس وكرايسلر ورينج روفر وجيب وأكورا ولكزس وغيرها، حيث توفر معارض عربة للإجارة أكثر من 30 نوعا من سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون بجميع فئاتها.



العروض الخاصة تحوي باقات أسعار استثنائية لم يسبق طرحها من قبل على مجموعة كبيرة من سيارات موديلات 2022 ذات المواصفات الخاصة، بدءا من كرايسلر 300S وهي النسخة المحدثة والأعلى من فئة الكرايسلر 300L ذات المقاعد الجلدية ونظام ملاحة مع كاميرا وفتحة سقف بانوراما، كما أنها مجهزة بإطارات بحجم 20 إنشا وستارة كهربائية خلفية ورادار أمامي.



ولأول مرة في السوق الخليجية سيارة جراند شيروكي ليمتد ذات المقاعد السبعة والجديدة كليا، وهي مجهزة بمقاعد جلدية فاخرة وفتحة سقف بانوراما وشاحن لاسلكي مع نظام ملاحة مصاحبا لكاميرا 360 درجة، وصندوق خلفي كهربائي وأنظمة تحكم بمسار القيادة بسعر حصري يبدأ من 254 دينارا شهريا.

ولمحبي السيارات الرياضية تتضمن العروض دودج تشارجر GT التي تتميز بمقاعد جلدية ونظام ملاحة مع كاميرا وفتحة سقف وإضافات تهم رواد هذه الفئة.



وعن سيارات الدفع الرباعي التي تتناسب مع أجواء الصحراء والسفاري، تقدم الشركة عروضا على سيارات شيفروليه تاهو وتويوتا برادو وباجيرو وجيب رانجلر صحارى المزود بمقاعد جلد ماكينلي ونظام صوتي (ALPINE) ونظام يوكونيكت مصاحب لشاشة ملونة وشاحن لاسلكي، كما نظام ركن واصطفاف مع كاميرات.



وتفاعلا مع الاهتمام الكبير من قبل العملاء، أعربت الشركة عن سعادتها بهذا الإقبال السريع على العروض لما تقدمه من حلول أو لما فيها من تنوع ومميزات تلبي رغبات السوق من استخدامات شخصية وسيارات المنازل ومواصلات المدرسة ورحلات البر أو لمجرد الرفاهية.

وأوضحت الشركة إن عملية الاستئجار هي البديل المثالي لشراء السيارات، خاصة لمحبي التغيير أو لراحة البال، بالإضافة إلى توفير الوقت والعناء في متابعة شؤون التأمين والصيانة الدورية أو في حالة الحوادث، حيث تستغرق الإصلاحات مدة طويلة.



ويتيح برنامج التأجير الفردي إمكانية استئجار سيارة من اختيار العميل لتلبية استخداماته لمدة زمنية تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات بقسط شهري يتناسب مع ميزانيته، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المزايا المصاحبة للعرض.

وتشمل هذه المزايا التأمين الشامل مع الصيانة الذهبية والعداد المفتوح مع إمكانية السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخدمة المطار والمساعدة على الطريق على مدار24/7.

كما يمكن للعملاء الحصول على الموافقة والتسليم الفوريان بمجرد تقديم المعاملة مع وجود تسهيلات ائتمانية وإمكانية الدفع «أونلاين».



وترحب شركة «عربة للإجارة» بجميع زوارها في معرضها الكائن في مجمع كرييتف ديزاين سنتر في منطقة الشويخ، وفروعها في الأحمدي، ومعارضها في الري مع الاستعداد لإجابة جميع استفسارات العملاء وتقديم المساعدة اللازمة لاختيار السيارة التي تتوافق مع احتياجات وذوق العميل.